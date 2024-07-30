Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:46

Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел ИСУ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел Международный союз конькобежцев (ISU).

— Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им, — цитирует Медведеву Sport24.

Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов.

Источник: Sport24
Евгения Медведева
0
Читайте также
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева: «Быть тренером — большая ответственность. Я к ней не готова»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости