Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел ИСУ

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел Международный союз конькобежцев (ISU).

— Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им, — цитирует Медведеву Sport24.

Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов.