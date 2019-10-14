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Медведева прыгнула четверной сальхов на «удочке» на тренировке

21:17
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прыгнула четверной сальхов на тренировке, используя страховку.

— Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка. Это построение такого тела, которого у меня еще никогда в жизни не было, — сказала 19-летняя Медведева в промо-ролике Первого канала к новому сезону.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате мира-2019.

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