Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе после возвращения к тренеру

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе после возвращения к тренеру. Об этом сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

— Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными, — приводит ТАСС слова Лайшева. — Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное — мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел — тому дорога назад не заказана.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.