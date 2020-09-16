ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе после возвращения к тренеру

12:57
Евгения Медведева. Фото AFP
Евгения Медведева. Фото AFP
Теги:

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе после возвращения к тренеру. Об этом сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

— Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными, — приводит ТАСС слова Лайшева. — Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное — мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел — тому дорога назад не заказана.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/schastliva-chto-oni-k-etomu-prishli-reakciya-tarasovoy-na-perehod-medvedevoy-k-tutberidze-1710928/

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Медведева и Тутберидзе: снова вместе




Прямой эфир
Прямой эфир