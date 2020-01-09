Медведева провела мастер-класс в парке Горького. От участников не было отбоя

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в среду 8 января провела мастер-класс в парке Горького, который привлек внимание многих поклонников фигуристки.

С 30 декабря по 7 января 20-летняя фигуристка выступала в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.

Evgenia teaching little kids how to skate during her master class ? ? samoletdevelopment pic.twitter.com/zIy1LYBlgH — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 8, 2020