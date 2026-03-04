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4 марта, 13:05

Медведева провела мастер-класс в Минске и поделилась мудростью с юными фигуристами

Евгения Медведева.

Евгения Медведева вышла на лед в Минске, чтобы поддержать юное поколение фигуристов. В рамках благотворительной программы ДоброFON на «Олимпик Арене» прошел благотворительный мастер-класс: знаменитая спортсменка провела две часовые тренировки для 50 детей. После занятий ребят ожидали показательное выступление, фото- и автограф-сессия, подарки.

Евгения Медведева.

«Мастер-классы с известными личностями могут вдохновить ребят на более усердную работу, дадут заряд заниматься с большей отдачей. В моем детстве таких мастер-классов не было. Меня вдохновил один разговор с мамой после тренировки, на которой я немного халтурила или что-то не получалось. Мама объяснила, что она ходит и зарабатывает деньги на двух или трех работах. И делает это хорошо, чтобы средств хватало на еду, одежду и все остальное. Бабушка дома занималась ведением хозяйства. Если не приготовит завтрак, обед и ужин, не сделает уборку, то всем будет некомфортно. А моей работой мама тогда назвала тренировки. На них я должна очень стараться. Для меня тот разговор стал важным моментом в карьере», — поделилась Медведева.

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