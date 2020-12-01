Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

Ранее 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии «Гран-при в Москве». Кроме того, она не смогла принять участие в нескольких этапах Кубка России из-за болей в спине.

Также на пятом этапе Кубка России не смогут выступить Дмитрий Алиев, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Александра Степанова / Иван Букин.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.