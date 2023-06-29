«Как радостно видеть тебя с улыбкой». Медведева прокомментировала новое видео тренировки Костомарова
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новое видео олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы. Девушка прокомментировала ролик, на котором спортсмен в протезах показывает свое восстановление.
«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой. Только вперед», — написала Медведева.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день.
26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.
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