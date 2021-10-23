«Видно, что он расстроен. Но есть еще произвольная программа». Медведева — о прокате Даниеляна
06:26
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Артура Даниеляна в короткой программе на «Гран-при США». За свое выступление он получил 68,73 балла за свой прокат.
«Молодец, Артур, боролся. Справился с сальховом, судьи нашли недокрут, он был очевидный. Но сальхов уверенный. Небезошибочное исполнение каскада, но видно, насколько он боролся за тройной аксель — ошибки его не сбили. Он старался компенсировать потери.
Видно, что он расстроен. Но есть еще произвольная программа. Будем надеяться, что там у Артура все сложится", — сказала Медведева в эфире «Первого канала».
Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 24 октября. Начало в 6 утра по московскому времени.
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