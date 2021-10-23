Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Артура Даниеляна в короткой программе на «Гран-при США». За свое выступление он получил 68,73 балла за свой прокат.

«Молодец, Артур, боролся. Справился с сальховом, судьи нашли недокрут, он был очевидный. Но сальхов уверенный. Небезошибочное исполнение каскада, но видно, насколько он боролся за тройной аксель — ошибки его не сбили. Он старался компенсировать потери.

Видно, что он расстроен. Но есть еще произвольная программа. Будем надеяться, что там у Артура все сложится", — сказала Медведева в эфире «Первого канала».

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 24 октября. Начало в 6 утра по московскому времени.