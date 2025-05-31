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31 мая 2025, 14:01

Медведева призналась в любви к русскому борщу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о любимой для себя кухне.

— Моя любимая кухня? Прозвучит банально, но русская. Я обожаю борщ, пельмешки. С сальцом, вот это все. Извините, сложно об этом говорить сфокусировано... К яблокам и оливье отношусь ужасно. На чем окрошка? На квасе, — сказала Медведева.

25-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Она не выступала на соревнованиях с конца 2019 года, а в 2023-м фигуристка заявила, что ушла из спорта из-за проблем со спиной.

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Евгения Медведева
Фигурное катание
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