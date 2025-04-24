Медведева призналась, что сейчас зарабатывает больше, чем во время карьеры

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем заработке.

«Когда ты в спорте, деньги — это приятный бонус. Все равно, когда ты в спорте, ты не зарабатываешь столько, например, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем я зарабатывала тогда в спорте. Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много, от многого отказывались», — рассказала спортсменка в шоу «Вещдоки».

Также Медведева добавила, что она начала зарабатывать свои первые крупные деньги со спонсорских контрактов с Pantene и Nike. Спортсменка призналась, что гонорар с контрактов был намного больше, чем выплаты за медали.

Медведева объявила о завершении профессиональной карьеры в апреле 2023 года, однако не выступала на соревнованиях с сезона-2020/21.