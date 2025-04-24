Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:52

Медведева призналась, что сейчас зарабатывает больше, чем во время карьеры

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем заработке.

«Когда ты в спорте, деньги — это приятный бонус. Все равно, когда ты в спорте, ты не зарабатываешь столько, например, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем я зарабатывала тогда в спорте. Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много, от многого отказывались», — рассказала спортсменка в шоу «Вещдоки».

Также Медведева добавила, что она начала зарабатывать свои первые крупные деньги со спонсорских контрактов с Pantene и Nike. Спортсменка призналась, что гонорар с контрактов был намного больше, чем выплаты за медали.

Медведева объявила о завершении профессиональной карьеры в апреле 2023 года, однако не выступала на соревнованиях с сезона-2020/21.

Евгения Медведева
Фигурное катание
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Отец фигуристки избил судью из-за результата дочери в Екатеринбурге

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости