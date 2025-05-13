Медведева призналась, что не ходит каждый день в зал

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о своих правилах жизни.

— Всегда куда-то двигаться, ползти, если не получается семимильными шагами (а, как правило, обычно не получается), то нужно просто медленно, аккуратненько, но постоянно и верно переть. И это касается всех аспектов жизни. И личностное культурное развитие, и физическое. Понятное дело, что я не хожу каждый день в зал. Я не занимаюсь пилатесом пять раз в неделю, но хотелось бы, наверное. Но постоянно надо делать какие-то микроупражнения, чтобы просто не стоять на месте. Ходить в какие-то музеи, хотя бы раз в два-три месяца. Постоянно улучшать свою жизнь. Медленно, но верно, — заявила Медведева.