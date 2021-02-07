Медведева призналась, что ей не нравятся выкрики зрителей перед прокатом

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей не нравится в поведении зрителей.

«Лично я, по своему опыту, люблю находиться в тишине, — сказала Медведева на пресс-конференции 6 февраля. — Ненавижу, когда в тишине выкрикивают, в начальной позе слышно: «Женя! Мы тебя любим!» Ненавижу! Я хочу встать и сказать: «Остановите, пожалуйста, соревнования. Кто крикнул? Не надо больше этого делать». Прямо раздражает, мне не нравится. Меня это не сбивает, но на секунду я думаю: «Зачем, ну вот зачем?»

После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Команда Медведевой на втором месте. 7 февраля состоится второй день соревнований.

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