Медведева призналась, что ей не нравятся выкрики зрителей перед прокатом
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей не нравится в поведении зрителей.
«Лично я, по своему опыту, люблю находиться в тишине, — сказала Медведева на пресс-конференции 6 февраля. — Ненавижу, когда в тишине выкрикивают, в начальной позе слышно: «Женя! Мы тебя любим!» Ненавижу! Я хочу встать и сказать: «Остановите, пожалуйста, соревнования. Кто крикнул? Не надо больше этого делать». Прямо раздражает, мне не нравится. Меня это не сбивает, но на секунду я думаю: «Зачем, ну вот зачем?»
После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Команда Медведевой на втором месте. 7 февраля состоится второй день соревнований.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/chto-skazali-medvedeva-i-zagitova-na-kubke-pervogo-kanala-po-figurnom-kataniyu-intervyu-1754926/
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