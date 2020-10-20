Медведева приступила к восстановлению прыжков после перерыва из-за травмы спины

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва, связанного с защемлением позвоночного нерва, сообщает ТАСС.

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России в Сызрани и Москве. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее стало известно, что у спортсменки проблема с защемление нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.

Фигуристка продолжает консервативное лечение спины, пока удается избежать хирургического вмешательства. Параллельно и лечится, и тренируется. Сейчас она приступила к восстановлению прыжков.