ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Медведева приступила к восстановлению прыжков после перерыва из-за травмы спины

14:52
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва, связанного с защемлением позвоночного нерва, сообщает ТАСС.

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России в Сызрани и Москве. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее стало известно, что у спортсменки проблема с защемление нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.

Фигуристка продолжает консервативное лечение спины, пока удается избежать хирургического вмешательства. Параллельно и лечится, и тренируется. Сейчас она приступила к восстановлению прыжков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9765523

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир