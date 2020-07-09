Медведева приступила к тренировкам в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева приступила к тренировкам. Об этом сообщила заслуженный тренер России Елена Буянова.

Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто, но из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса работает в Москве под руководством Буяновой.

— Женя начала тренировки в ЦСКА, — приводит «РИА Новости» слова Буяновой.

Медведева находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отмененного из-за коронавируса. В июне фигуристка вернулась в Москву, провела положенные 14 дней на самоизоляции. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат, что позволило спортсменке вернутьс на лед.