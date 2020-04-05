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Медведева приняла эстафету от Криштиану Роналду в Instagram. Новый челлендж

19:35
Евгения Медведева и Криштиану Роналду, новый челлендж.
Евгения Медведева и Криштиану Роналду, новый челлендж.
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Российская фигуристка Евгения Медведева приняла эстафету от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Домашний кубок — первая неделя! — написала Медведева в Instagram. — Спасибо Роналду за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?

20-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2018. Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира (2016, 2017).

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