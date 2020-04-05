Медведева приняла эстафету от Криштиану Роналду в Instagram. Новый челлендж

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла эстафету от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Домашний кубок — первая неделя! — написала Медведева в Instagram. — Спасибо Роналду за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?

20-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2018. Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира (2016, 2017).