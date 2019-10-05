Медведева позирует с Бойковой в вечернем платье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy, посетила банкет после соревнований. Совместной фотографией с фигуристкой поделилась Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским.

Эта победа стала для Медведевой первой на международном уровне с ноября 2017 года. В следующий раз фигуристка выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.

Медведева в Шанхае: победить и забыть