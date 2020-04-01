Медведева потренировалась под трек, за использование которого обвиняла Загитову и Глейхенгауза в плагиате

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram серию видео со своими тренировками.

Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/PodjcTSEMK — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 1, 2020

На все видео наложены саундтреки c их параллельным текстом. Один из них — «Вad guy» в исполнении Билли Айлиш, под который летом прошлого года свой показательный номер поставила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Медведева, до появления номера заявившая, что этот трек является ее любимым, обвинила постановщика программы Даниила Глейхенгауза в плагиате. Хотя тот позже заявил, что выбрал трек для своей постановки до интервью Медведевой.

Примечательно, что из-за постановки Загитовой произошел еще один скандал на тему плагиату — в последнем за копирование ее хореографии Глейхенгауза обвинила американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез. Однако спустя время после извинений хореографа группы Этери Тутберидзе стороны пришли к примирению.