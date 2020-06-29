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Медведева после завершения карьеры хочет стать тренером

29 июня 2020, 19:47
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что хочет после завершения карьеры стать тренером. Также она высоко отозвалась о трехкратной чемпионке мира Мао Асаде.

— Я уважаю Асаду и восхищаюсь ей. Думаю, каждая фигуристка скажет то же самое, — цитирует smart-flash.jp Медведеву. — Даже когда пройдет много времени, этого игрока будут многие помнить.

Я помогаю двум юным спортсменкам в Торонто и рассказываю им о здоровье. Это очень здорово. Возможно, будет трудно заниматься всю жизнь, но после завершения карьеры я бы хотела стать тренером.

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