Медведева посетила тренировку детской следж-хоккейной команды: «В любом виде спорта важны выдержка и терпение»

Российская фигуристка Евгения Медведева посетила тренировку детской следж-хоккейной команды «Спартак».

«Я пришла пообщаться с ребятами, мы все спортсмены, должны поддерживать друг друга и учиться друг у друга. В любом виде спорта и в следж-хоккее важны выдержка и терпение. Конечно, нам всем хочется быстрых результатов, но так не бывает. Нужно терпение, трудолюбие и любовь к тому, что ты делаешь.

Универсального средства от волнения или чудодейственной таблетки не существует. От любого волнения помогает труд и усердные тренировки. Когда ты сделал в 250 раз больше от того, что требуется, то все получится.

Трудолюбие помогает подготовиться к испытаниям и со стороны здоровья, ментального состояния. Если все это получается преодолевать, появляются силы и уверенность – рецепт простой», – приводит слова Медведевой Instagram команды фигуристки со ссылкой на сайт детской следж-хоккейной лиги.