Медведева попросила закрыть тему ухода от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.

– Сегодня пересматривала произвольную Жени на Олимпиаде. Для меня она безусловно олимпийская чемпионка. Вот хейтеры говорят, что как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет ее тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать ее? Женей можно только восхищаться за выдержку, самообладание, врожденную интеллигентность, богатый внутренний мир и множество талантов, – написала одна из поклонниц с ником daisy._16.



– Закрыли тему, – написала Медведева в ответ.

Напомним, ранее спортсменка тренировались в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка уехала в Канаду и теперь работает под руководством Брайана Орсера​.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинки. Также является двукратной чемпионкой Европы.

Все о фигурном катании – здесь