Медведева попробовала исполнить новый каскад в короткой программе на тренировке в Шанхае

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева во время тренировочного проката короткой программы в Шанхае попробовала исполнить новый для себя каскад из тройных флипа и риттбергера. Однако докрутить риттбергер фигуристке не удалось.

Ранее Медведева исполняла после тройного флипа более дешевый по баллам прыжок — тройной тулуп. До этого россиянка никогда не пробовала исполнять в короткой программе каскад с риттбергером. Отметим, что с начала этого сезона фигуристка уже усложнила короткую программу — заменив сольный тройной риттбергер на лутц. В случае, если Медведевой удастся исполнять планируемый прыжковый набор, то он будет в точности таким же, как у Алины Загитовой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

Shanghai Trophy пройдет с 3 по 5 октября.