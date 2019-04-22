Медведева помогла встать упавшей на лед болельщице. Прямо в розовом костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева помогла встать упавшей зрительнице на шоу Ice Fantasia в Корее. Двукратная чемпионка мира и Европы участвовала в раскатке, и в этот момент обвалилось одно из ограждений, из-за чего несколько болельщиков упали на лед.

На Ice Fantasia Медведева выступала в откровенном розовом латексном костюме.