Медведева помогла встать упавшей на лед болельщице. Прямо в розовом костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева помогла встать упавшей зрительнице на шоу Ice Fantasia в Корее. Двукратная чемпионка мира и Европы участвовала в раскатке, и в этот момент обвалилось одно из ограждений, из-за чего несколько болельщиков упали на лед.
На Ice Fantasia Медведева выступала в откровенном розовом латексном костюме.
Zhenya being the super kind person that she is and immediately helping the woman who fell💗– Noor👼🏼 (@noor_vm) 22 апреля 2019 г.
[https://t.co/LvXR47dPvh] pic.twitter.com/vCgJps0sHC
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