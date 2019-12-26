Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева была вынуждена сменить ботинки, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией. Фигуристка повредила коньки на тренировке в Красноярске.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков подтвердил ТАСС эту информацию:

— Да, это так. Ботинки купили, лезвия установили, — сказал Горшков.

Евгения Медведева получила последний, 17-й номер в короткой программе. Она состоится в пятницу в 15:30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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