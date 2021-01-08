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Медведева показала в Тик Токе, как лежала в больнице с коронавирусом

20:30
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем TikTok показала, как проводила время в больнице, когда лежала с коронавирусом.

Фигуристка опубликовала видео своего лечения под песню Билли Айлиш «Everything i wanted».

@evgeniamedvedeva99

COVID-19 adventures y'all.спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты??

? оригинальный звук — EvgeniaMedo

«Спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты», — подписала ролик Медведева.

21-летняя спортсменка заразилась коронавирусом в ноябре 2020 года и долгое время восстанавливалась после болезни.

Дополнительная информация:

https://www.tiktok.com/@evgeniamedvedeva99/video/6915401778158701826?refer=embed

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