Медведева показала, как выглядит во время карантина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram поделилась новой фотографией.

Фигуристка сейчас находится в Торонто, где тренируется у Брайана Орсера, на прошлой неделе ее тренировочный каток был закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На последнем чемпионате России 20-летняя Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/79ROgXgvjR — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 21, 2020

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