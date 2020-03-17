Медведева показала, как выглядит с новой прической
08:15
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram поделилась видеороликами, на которых она запечатлена с новой стрижкой.
На чемпионате России в декабре прошлого года фигуристка снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны. Ранее стало известно, что крикет-клуб в Торонто, где тренируется 20-летняя Медведева, закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.
New hairstyle ?? ?jmedvedevaj pic.twitter.com/yyLO2efxkt— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) March 16, 2020