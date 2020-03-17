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Медведева показала, как выглядит с новой прической

08:15
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram поделилась видеороликами, на которых она запечатлена с новой стрижкой.

На чемпионате России в декабре прошлого года фигуристка снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны. Ранее стало известно, что крикет-клуб в Торонто, где тренируется 20-летняя Медведева, закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

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