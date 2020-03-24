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Медведева показала, как спасается от коронавируса в Канаде

04:51
Евгения Медведева. Фото Instagram фигуристки
Евгения Медведева. Фото Instagram фигуристки
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась новым фото в своем Instagram. Она продемонстрировала как защищается от коронавируса во время похода в супермаркет. На фигуристке маска и перчатки.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Фигуристка находится в Торонто (Канада), где тренируется у Брайана Орсера, ее тренировочный каток был закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На последнем чемпионате России 20-летняя Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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