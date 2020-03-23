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Медведева показала, как проводит зарядку

01:15
Евгения Медведева. Фото Instagram фигуристки
Евгения Медведева. Фото Instagram фигуристки
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Twitter поделилась новым видео. Она провела зарядку.

Фигуристка находится в Торонто (Канада), где тренируется у Брайана Орсера, на прошлой неделе ее тренировочный каток был закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На последнем чемпионате России 20-летняя Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками и не смогла отобраться в сборную страны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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