Медведева показала, как проходят онлайн-тренировки в группе Орсера

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram поделилась скриншотом видеоконференции, посредством которой проходят онлайн-тренировки в ее группе.

— США, Япония, Корея, Канада и Россия, — подписала Медведева видео. — Не имеет никакого значения, , сколько миль нас разделяет. Семья Крикет клаба всегда вместе. Была очень рада вас всех видеть.

Брайан, ждем на следующую тренировку.

20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.