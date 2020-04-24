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Медведева показала, как проходят онлайн-тренировки в группе Орсера

18:22
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram поделилась скриншотом видеоконференции, посредством которой проходят онлайн-тренировки в ее группе.

— США, Япония, Корея, Канада и Россия, — подписала Медведева видео. — Не имеет никакого значения, , сколько миль нас разделяет. Семья Крикет клаба всегда вместе. Была очень рада вас всех видеть.
Брайан, ждем на следующую тренировку.

20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.

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