Медведева показала фотографии с мастер-класса, который она провела в Москве

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о мастер-классе, который она провела в Москве в Парке Горького.

— Спасибо, что пригласили провести мастер-класс для всех посетителей катка «Восход» в Парке Горького. Было о-о-о-очень много людей. И я была рада всех видеть, спасибо за вашу активность и внимание. Конечно, всем уделить время было тяжело! Мы старались, и многое успели с вами попробовать! Еще увидимся! — написала Медведева.

С 30 декабря по 7 января 20-летняя фигуристка выступала в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.