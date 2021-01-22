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Медведева покаталась на замерзшем озере в Забайкалье

11:58
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на льду замерзшего озера Кенон рядом с городом Чита.

Видео с прокатом спортсменки опубликовано в Instagram министерства спорта Забайкалья.

Медведева прилетела в Читу, чтобы провести мастер-классы для детей из местной секции фигурного катания.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CKVA5H_l9JW/

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