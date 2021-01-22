Медведева покаталась на замерзшем озере в Забайкалье

Российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на льду замерзшего озера Кенон рядом с городом Чита.

Видео с прокатом спортсменки опубликовано в Instagram министерства спорта Забайкалья.

Из Instagram министерства спорта Забайкалья pic.twitter.com/pNauBQkhZo — dolvya (@dolvya1) January 22, 2021

Медведева прилетела в Читу, чтобы провести мастер-классы для детей из местной секции фигурного катания.