Медведева покаталась на замерзшем озере в Забайкалье
11:58
Российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на льду замерзшего озера Кенон рядом с городом Чита.
Видео с прокатом спортсменки опубликовано в Instagram министерства спорта Забайкалья.
Из Instagram министерства спорта Забайкалья pic.twitter.com/pNauBQkhZo— dolvya (@dolvya1) January 22, 2021
Медведева прилетела в Читу, чтобы провести мастер-классы для детей из местной секции фигурного катания.
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