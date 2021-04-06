Медведева пока не планирует вакцинироваться от коронавируса

Российская фигуристка Евгения Медведева не собирается в ближайшее время делать прививку от коронавируса. Ранее она переболела COVID-19.

«Думаю, карантин ни для кого плодотворно не прошел, — сказала Медведева. — Занималась саморазвитием. О вакцинации пока не задумывалась, потому что у меня еще много антител. Я болела в среднетяжелой форме, потом долго восстанавливалась.

Надеюсь, скоро в Японии наладится ситуация, и мы сможем приезжать туда на шоу. Для фигуристов это отдушина, мы очень скучаем по японской публике, вкусной еде и ребятам, с которыми видимся только там. Нам всем нужно просто переждать эти времена».

После контрольных прокатов спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Эти два года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

(Дмитрий Кузнецов)