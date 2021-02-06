Медведева похвалила Коляду и поддержала Туктамышеву

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила выступление своей команды в первый день Кубка Первого канала.

«Я хочу, напротив, похвалить наших мальчиков и в особенности Мишу Коляду, который вчера, казалось, совсем не в настроении был, — сказала Медведева 6 февраля. — Но при этом он вышел и идеально откатал свою программу. И все еще остался не в настроении (смеется). Мы не знали, что с ним сделать, чтобы он улыбнулся. Сказал, что улыбка будет завтра. Я ему поверила, это было убедительно.

Хочу сказать, что горжусь Сашей Самариным, так как он вышел после тяжелой травмы в начале сезона и больше половины сезона травма длилась. Насколько я знаю, до сих пор болит, он через боль выходит и катается. Да, сегодня, мягко говоря, не получилось. Но я уверена, что все-таки он мужчина и завтра он разозлится и все сделает.

И хочется пожелать силы духа Лизе Туктамышевой завтра с двумя тройными акселями. Надеюсь, что у нас все будет хорошо".

После первого дня лидирует команда Алины Загитовой. Команда Медведевой на втором месте. 7 февраля состоится второй день соревнований.

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