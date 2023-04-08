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Медведева — о турнире шоу-программ: «Не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ, который прошел 18 марта.

— Что бы ты добавила в турнир по шоу-программам?

— Я не комментирую, а то мне потом прилетает.

— Ты не очень поняла оценки?

— Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.

— Быть Алексеем Ягудиным?

- Видимо, и праздновать день рождения.

— Где планируешь отдыхать этим летом?

— У меня большой список. 17-го я уезжаю на Мальдивы.

— Какое следующее соревнование в новом сезоне?

— Что такое соревнование? Это соревнования с «самими собой».

— И вот они, заголовки: «Женя Медведева процитировала Алину Загитову». Сейчас начнется...

— Алена Шишкова, не надо!

Фигурное катание
Евгения Медведева
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