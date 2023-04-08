Медведева — о турнире шоу-программ: «Не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ, который прошел 18 марта.
— Что бы ты добавила в турнир по шоу-программам?
— Я не комментирую, а то мне потом прилетает.
— Ты не очень поняла оценки?
— Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.
— Быть Алексеем Ягудиным?
- Видимо, и праздновать день рождения.
— Где планируешь отдыхать этим летом?
— У меня большой список. 17-го я уезжаю на Мальдивы.
— Какое следующее соревнование в новом сезоне?
— Что такое соревнование? Это соревнования с «самими собой».
— И вот они, заголовки: «Женя Медведева процитировала Алину Загитову». Сейчас начнется...
— Алена Шишкова, не надо!
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