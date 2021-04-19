Медведева поделилась мнением о популярности фигурного катания в России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о том, насколько сейчас популярно фигурное катание в России.

«В свое время мы с тренерами сделали максимум, чтобы продвинуть фигурное катание.



Сейчас девчонки продолжают его двигать вперед», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, сборная России 17 апреля впервые в истории стала победительницей на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 15 по 18 апреля в Японии.