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Медведева поделилась мнением о популярности фигурного катания в России

11:08
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о том, насколько сейчас популярно фигурное катание в России.

«В свое время мы с тренерами сделали максимум, чтобы продвинуть фигурное катание.

Сейчас девчонки продолжают его двигать вперед», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, сборная России 17 апреля впервые в истории стала победительницей на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 15 по 18 апреля в Японии.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/issue/2021-04-18/21:00#2

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