Медведева поддержала российского режиссера, который снимет The Last of Us

Российская фигуристка Евгения Медведева с нетерпением ждет выпуска сериала по игре The Last of Us. Пилотную серию снимет 29-летний российский режиссер Кантемир Балагов.

«Мечты сбываются. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир. Уверена, что у него всё получится», — написала Медведева в «сториз» Instagram.

Напомним, что оригинальная The Last of Us была выпущена в 2013 году для консоли PlayStation 3. Вторая часть игры вышла 19 июня прошлого года и получила широкое признание публики.