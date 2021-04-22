Медведева поблагодарила зрителей шоу Тутберидзе за поддержку
22:33
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила зрителей, которые пришли на шоу Тутберидзе.
В Instagram фигуристка выложила несколько фотографии с гастролей.
«Гастроли. Team Tutberidze. Спасибо зрителям за энергию, которую Вы нам дарите», - написала Медведева.
Напомним, что в предыдущем сезоне фигуристка не принимала участие в соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах.
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