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Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

12:27

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.

Медведева переехала тренироваться в Торонто весной 2018 года, когда начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

— Я нашла свое место, — цитирует ТАСС Медведеву. — Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании.

А дальше у меня много путей, много идей — у меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я знаю, чем буду заниматься после спорта, и я буду делать еще больше, чем сейчас.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7140817

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