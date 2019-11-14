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Медведева планирует исполнить три тройных лутца в двух программах на этапе «Гран-при» в Москве

18:46
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла решение вернуться к двум тройным лутцам в произвольной программе, по-прежнему исполняя этот прыжок в короткой программе, сообщается на официальном сайте ISU.

При этом на канадаском этапе серии в произвольной программе этот прыжок был только один и на нем было зафиксировано неверное ребро. В короткой лутц у Медведевой также не получился, фигуристка упала с этого прыжка, на котором был зафиксирован недокрут и неясное ребро.

Медведева представит свою короткую программу под 10-м стартовым номером. Начало — в 18.25 (по московскому времени).

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