Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Фигуристка показала чистый прокат и набрала 76,93 балла.

Россиянка Александра Трусова занимает второе место, набрав 74,21 балла. Тройку сильнейших замкнула американка Мэрайя Белл (67,11 балла).

Еще одна россиянка Станислава Константинова с падением исполнила короткую программу и стала лишь 11-й (54,36).

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Женщины

Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93

2. Александра Трусова (Россия) — 74,21

3. Мэрайя Белл (США) — 67,11

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09

11. Станислава Константинова (Россия) — 54,36

Этап «Гран-при» в Москве. Live!