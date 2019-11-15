Медведева — первая после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве, Трусова — вторая
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Фигуристка показала чистый прокат и набрала 76,93 балла.
Россиянка Александра Трусова занимает второе место, набрав 74,21 балла. Тройку сильнейших замкнула американка Мэрайя Белл (67,11 балла).
Еще одна россиянка Станислава Константинова с падением исполнила короткую программу и стала лишь 11-й (54,36).
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Женщины
Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93
2. Александра Трусова (Россия) — 74,21
3. Мэрайя Белл (США) — 67,11
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09
11. Станислава Константинова (Россия) — 54,36