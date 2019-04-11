Медведева переживает за Туктамышеву. Фото

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева переживала за чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву во время короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Фигуристка опубликовала в своем Инстаграме, как она смотрит трансляцию турнира из Японии. На экране планшета - Туктамышева сразу после объявления баллов. Медведева сопроводила сториз сердечками.

Напомним, что Туктамышева отлично исполнила короткую программу, набрав 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает промежуточное второе место.

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире