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Медведева ответила тем, кто упрекает ее в отъезде в Японию во время пандемии коронавируса

15:51
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram объяснила, почему решение отправиться в Японию было с ее стороны оптимальным.

— Дорогие друзья, я понимаю, что вы переживаете, — написала Медведева. — Но прочти, пожалуйста, это.

1. Я отбыла свой карантин в Торонто по возвращении из США.

2. Я нахожусь на первой неделе карантина здесь в Японии.

3. Я приняла лучшее решение в сложившейся ситуации, чтобы моя мама, вы и все люди вокруг были в безопасности.

По завершении карантина вы увидите, что со мной все в полном порядке. Будьте спокойны. И оставайтесь по возможности дома, потому что у меня такой возможности не было. Спасибо за то, что вы со мной.

Медведева должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего она отправилась в эту страну из Канады на прошлой неделе.

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