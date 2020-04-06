Медведева ответила тем, кто упрекает ее в отъезде в Японию во время пандемии коронавируса
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram объяснила, почему решение отправиться в Японию было с ее стороны оптимальным.
— Дорогие друзья, я понимаю, что вы переживаете, — написала Медведева. — Но прочти, пожалуйста, это.
1. Я отбыла свой карантин в Торонто по возвращении из США.
2. Я нахожусь на первой неделе карантина здесь в Японии.
3. Я приняла лучшее решение в сложившейся ситуации, чтобы моя мама, вы и все люди вокруг были в безопасности.
По завершении карантина вы увидите, что со мной все в полном порядке. Будьте спокойны. И оставайтесь по возможности дома, потому что у меня такой возможности не было. Спасибо за то, что вы со мной.
Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/RVLmBXzBEK— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 6, 2020
Медведева должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего она отправилась в эту страну из Канады на прошлой неделе.