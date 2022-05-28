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Сегодня, 12:28

Медведева ответила на вопрос, согласилась ли бы она возглавить школу фигурного катания в Дудинке

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, согласилась ли бы она переехать на Крайний Север и возглавить школу фигурного катания в Дудинке.

— Не хочу прозвучать грубо, но когда предложат, тогда и подумаю. Пока таких предложений не поступало.

Медведева выступила на открытии турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке. Соревнования в рамках турнира закончатся 29 мая, в воскресенье. В Дудинке выступают все звезды российского керлинга, включая участника Олимпийских игр Александра Крушельницкого, прошедшего дисквалификацию за употребление мельдония, а также спортсменов из Беларуси и Италии.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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