13 мая, 09:30

Медведева ответила на вопрос, почему она похудела

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» ответила на самые популярные поисковые запросы о себе. В частности, на вопрос: «Почему Евгения Медведева так похудела?»

— Потому что Евгения Медведева очень много работает и решила попробовать поменьше есть. Евгения Медведева похудела и комфортно, прекрасно себя чувствует, — заявила фигуристка.

Среди прочих запросов Медведева также объяснила, почему ушла из спорта, когда точно она завершила карьеру, и описала свою внешность.

Евгения Медведева.Колонка Евгении Медведевой. О себе, дисциплине и подарках

