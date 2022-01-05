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Медведева ответила на вопрос об отношениях с Милохиным

15:00
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос об отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

«Мы не встречаемся. Я много раз говорила, что мы друзья. Прямым текстом говорила: «Мы друзья». Это бесполезно. Нам по 20 лет. Успокойтесь, пожалуйста», — сказал Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

Медведева и Милохин выступали в паре в проекте «Ледниковый период». О романе между ними стали говорить после их поцелуя в одном из прокатов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Riupo90kIRo

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Карен Саркисян все материалы автора
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