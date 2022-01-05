Медведева ответила на вопрос об отношениях с Милохиным

Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос об отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

«Мы не встречаемся. Я много раз говорила, что мы друзья. Прямым текстом говорила: «Мы друзья». Это бесполезно. Нам по 20 лет. Успокойтесь, пожалуйста», — сказал Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».