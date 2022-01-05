Медведева ответила на вопрос об отношениях с Милохиным
15:00
Фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос об отношениях с тиктокером Даней Милохиным.
«Мы не встречаемся. Я много раз говорила, что мы друзья. Прямым текстом говорила: «Мы друзья». Это бесполезно. Нам по 20 лет. Успокойтесь, пожалуйста», — сказал Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».
Медведева и Милохин выступали в паре в проекте «Ледниковый период». О романе между ними стали говорить после их поцелуя в одном из прокатов.
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