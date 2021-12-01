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Медведева ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

15:31
Евгения Медведева. Фото «СЭ»
Евгения Медведева. Фото «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о возможном завершении карьеры.

«Я ненавижу это все — прийти, сесть: «Я приняла решение закончить со спортивной карьерой». И начинается: ааа, да как же так, да ты че, да ты вообще не понимаешь!

Сколько раз я это наблюдала и сколько раз мне не нравилось, было обидно за спортсмена. Потому что начинается нападки: да ты че, да мы твои фанаты. Фанаты, круто, супер, я вас люблю, но иногда очень болезненное восприятие моего личного решения», — сказала Медведева YouTube-каналу «Макарена».

На данный момент Медведева не участвует в турнирах. В паре с блогером Даней Милохиным фигуристка участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCKgNnp6G0dlwTS1eR4-77yQ/videos

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Виктория Кравченко все материалы автора
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