Медведева ответила на вопрос о том, может ли она продолжить карьеру в керлинге

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала журналистам, стоит ли ждать ее выступлений в керлинге. Фигуристка выступила церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке.

— В интервью Vogue в 2018 вы говорили, что если бы не фигурное катание, то пошли бы в керлинг. Не появилось желание попробовать себя?

— Что ж меня сегодня в керлинг отправляют (смеется). Ну, если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо. Пока что никуда уходить я не собираюсь. Мне просто нравится — сама игра интересная, необычная.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр и режиссер церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке Илья Авербух рассказал о значении приезда Евгении Медведевой.

Евгения Медведева формально не объявляла о завершении спортивной карьеры, но фигуристка уже давно не принимает участия в соревнованиях. Сейчас она сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.