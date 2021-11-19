Медведева ответила на обвинения в том, что она стала причиной расставания Милохина с Гаврилиной

Фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу того, что она, якобы, стала причиной расставания тиктокера Дани Милохина с тиктокершей Юлей Гаврилиной (Юлька Шпулька).

«Да, я заметила кучу комментариев на эту тему, но скажу так: я никак с этим не связана и вообще комментировать личную жизнь кого-то без его присутствия считаю неправильным. Во-первых, я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и в Инстаграме. Поэтому я вообще никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Даже если бы очень хотела», — цитирует Медведеву Elle Girl.

Ранее фигуристка, которой сегодня, 19 ноября, исполнилось 22 года, в своем Instagram сообщила о подарке в виде автомобиля.

Милохин и Медведева выступают в паре в «Ледниковом периоде» на «Первом канале».