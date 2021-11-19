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Медведева ответила на обвинения в том, что она стала причиной расставания Милохина с Гаврилиной

Медведева не стала отвечать на вопрос о личной жизни Дани Милохина и его бывшей возлюбленной
19:19
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу того, что она, якобы, стала причиной расставания тиктокера Дани Милохина с тиктокершей Юлей Гаврилиной (Юлька Шпулька).

«Да, я заметила кучу комментариев на эту тему, но скажу так: я никак с этим не связана и вообще комментировать личную жизнь кого-то без его присутствия считаю неправильным. Во-первых, я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и в Инстаграме. Поэтому я вообще никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Даже если бы очень хотела», — цитирует Медведеву Elle Girl.

Ранее фигуристка, которой сегодня, 19 ноября, исполнилось 22 года, в своем Instagram сообщила о подарке в виде автомобиля.

Милохин и Медведева выступают в паре в «Ледниковом периоде» на «Первом канале».

Дополнительная информация:

https://www.ellegirl.ru/articles/intervyu-elle-girl-zhenya-medvedeva-o-lednikovom-periode-pocelue-s-danei-milokhinym-i-k-pop/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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