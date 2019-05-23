Медведева ответила на критику под постом о ее желании заняться йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на комментарий одного из пользователей под постом в Инстаграме. В нем спортсменка рассказала о том, что хочет начать заниматься йогой.

В комментарии в ответ на пост фигуристки написали: "Очередной "хайпожорозаскок". Веганство, видимо, утратило актуальность".

– Я как была веганом, так и осталась. И вы, как были злым человеком, так и останетесь, – написала Медведева в ответ.

Напомним, что двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не так давно провела гастрольный тур по Канаде, который завершился 16 мая. В настоящее время фигуристка выступает на шоу в Японии.

В минувшем сезоне Медведева не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

Все о фигурном катании – здесь