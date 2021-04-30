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Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой

19:15
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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на пост серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха о беременности его супруги Лизы Арзамасовой.

21-летняя Медведева в комментарии к посту Авербуха в Instagram опубликовала несколько эмодзи.

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COSCAv2IoTv/c/17987159527355702/

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