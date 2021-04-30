Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на пост серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха о беременности его супруги Лизы Арзамасовой.

21-летняя Медведева в комментарии к посту Авербуха в Instagram опубликовала несколько эмодзи.

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.