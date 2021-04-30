Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на пост серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха о беременности его супруги Лизы Арзамасовой.
21-летняя Медведева в комментарии к посту Авербуха в Instagram опубликовала несколько эмодзи.
Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.
Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/COSCAv2IoTv/c/17987159527355702/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю